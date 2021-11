De eerste wandelaars ontdekken de route bij het nieuwe Via-Belgica rust- en infopunt in Herderen. — © eva

Riemst

De ‘Via Belgica’, de 400 km lange Romeinse heirbaan die ooit de Franse kust verbond met het Duitse Rijnland, is weer wat meer zichtbaar. Riemst heeft immers ‘Via Belgicarustbanken’ geïnstalleerd die wandelaars via een app ook uitleg geven over het Romeinse verleden.