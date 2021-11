Brian Laundrie stierf waarschijnlijk voordat de zoektocht naar hem begon

Brian Laundrie (23), de verloofde van de vermoorde Gabby Petito (22), stierf waarschijnlijk al voor de autoriteiten naar hem begonnen te zoeken. Dat heeft een sheriff in Florida gezegd. De stoffelijke resten van de man werden op 20 oktober gevonden in het Carlton Reserve in Florida. Dat na een zoektocht van vijf weken.

Een officiële doodsoorzaak is er nog niet. De eerste autopsieverslagen waren niet doorslaggevend, maar toch sprak de sheriff al openlijk over de zaak. Hij gaf toe dat er fouten werden gemaakt. Zo hebben de agenten, die het huis van Laundrie in de gaten hielden, hem verward met zijn moeder. Daardoor dachten ze dat hij gewoon thuis zat, terwijl hij eigenlijk al verdwenen was.

De sheriff zei ook dat Laundrie wegtrok en “waarschijnlijk zelfmoord pleegde”. Daardoor zou hij al gestorven zijn voordat de zoektocht effectief begon.Volgens de man vonden ze hem op de plek waar ze dat verwacht hadden. Maar dat gedeelte van het natuurpark stond een tijd lang onder water.

Wat er precies gebeurd is met Laundrie en zijn verloofde Petito is momenteel nog niet duidelijk. De twee vertrokken in juli op roadtrip in hun omgebouwd busje. Enkele weken later keerde Laundrie alleen terug. Niet veel later werd Petito als vermist opgegeven. Laundrie weigerde mee te werken aan het onderzoek en verdween niet veel later zelf. Hij werd als “person of interest” in de zaak beschouwd. Op 19 september werd het lichaam van Petito gevonden. Zij werd met geweld om het leven gebracht. De speurders hopen nu dat een notitieboekje dat gevonden werd bij het lichaam van Laundrie nog antwoorden kan bieden op wat er met Petito gebeurd is.