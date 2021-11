Boete gekregen? Dit verandert er vanaf nu

Neen, boetes worden niet weer duurder. Er is wel een nieuw platform om boetes te betalen. Verkeersovertreders die worden gevraagd om hun boete via www.justonweb.be/fines te betalen, mogen gerust zijn. Het is geen nepadres gemaakt door oplichters. Het vorige adres www.verkeersboetes.be verdwijnt. Een eerste stap in de centralisering van de digitale diensten, klinkt het bij de FOD Justitie.

Tot op heden bestonden er twee websites waarop burgers en ondernemingen terecht konden, afhankelijk van het type boete dat ze ontvingen: verkeersboetes.be of uwboete.be voor strafrechtelijke boetes. De websites verkeersboetes.be en uwboete.be worden nu vervangen door één stie: Justonweb.be/fines.

“Burgers en ondernemingen zullen op Just-on-web over precies dezelfde digitale opties beschikken voor het beheren en afhandelen van hun boetes. Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten, dient men zich simpelweg in te loggen met een digitale sleutel, zoals eID of itsme. Aangezien niet iedereen beschikt over een eID, blijft het ook mogelijk om zich in te loggen met het systeemnummer en de identificatiecode die vermeld staan op de boete”, zegt de woordvoerder van Justitie.

De functionaliteiten voor het beheren en afhandelen van verkeersboetes blijven hetzelfde. Burgers en ondernemingen kunnen hun verkeersboete dus nog steeds volledig digitaal afhandelen. Ook kan men nog steeds een overzicht aanvragen van alle verkeersboetes van de afgelopen 36 maanden na login met een digitale sleutel (bv. eID of itsme).

Ondernemingen behouden bovendien de mogelijkheid om online de bestuurder van het voertuig op het moment van de overtreding te identificeren. Bovendien kunnen ondernemingen blijven gebruikmaken van de rol ‘verkeersboetes’ om medewerkers in staat te stellen verkeersboetes af te handelen in naam van de onderneming. Kwestie van dubbele administratie te vermijden.

Strafrechtelijke boetes

Maar niet alleen verkeersboetes, ook strafrechtelijke boetes (bv. na een veroordeling door de rechtbank) kunnen afgehandeld worden via Just-on-web. Hiervoor kunnen zij gebruikmaken van dezelfde functionaliteiten als op uwboete.be. Zo kunnen burgers bijvoorbeeld een afbetalingsplan aanvragen voor hun strafrechtelijke boete.

Een belangrijke nieuwe functionaliteit voor ondernemingen is de rol ‘strafrechtelijke overtredingen’. Net zoals de rol ‘verkeersboetes’ kunnen ondernemingen de rol ‘strafrechtelijke overtredingen’ toewijzen aan één of meerdere medewerkers om ervoor te zorgen dat zij strafrechtelijke inbreuken in naam van de onderneming kunnen afhandelen.

Just-on-web geeft ook toegang tot andere digitale diensten van justitie. Zo kunnen burgers via het platform onder meer documenten voor een rechtbank (e-Deposit) neerleggen.

Strafrechtelijke boetes volledig digitaal betwisten is voorlopig nog niet mogelijk, maar dat komt!