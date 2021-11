Barcelona haalt opgelucht adem in Kiev, Juventus en Bayern plaatsen zich als eerste voor knock-outfase

De groepsfase van de Champions League 2021-2022 is over halfweg. Op de vierde speeldag konden Bayern München en Juventus als eerste de kwalificatie voor de knock-outfase veiligstellen, won Barcelona opnieuw met het kleinste verschil van Dynamo Kiev, redde Ronaldo met twee goals een punt voor Manchester United tegen Atalanta en stuntte Lille op het veld van Sevilla.

Groep E

Bayern München - SL Benfica 5-2

Jan Vertonghen en Roman Yaremchuk stonden met Benfica voor een aartsmoeilijke opdracht. Twee weken geleden gingen de Duitsers met 0-4 winnen op het veld van de Portugezen, dinsdagavond kon Bayern zich bij winst al plaatsen voor de knock-outfase.

Wie anders dan Robert Lewandowski opende na 25 minuten de score voor Bayern, na een prachtige slalom en dito voorzet van Kingsley Coman. Voor de Pool was het al zijn zesde Champions League-doelpunt dit seizoen. Dik vijf minuten later was Lewandowski opnieuw beslissend, deze keer als aangever voor Gnabry, die het leer met een knap hakje binnen legde. Een nieuwe afslachting leek al in de maak, maar Benfica kon via Felipe Morato nog voor de rust de aansluitingstreffer maken. Vreemd genoeg miste Lewandowski net voor rust nog een penalty.

De gemiste penalty van Lewandowski bleek gewoon uitstel van executie te zijn voor Benfica. Kort na rust zette Leroy Sané de 3-1 op het bord en op het uur stond het alweer 4-1 via Lewandowski. Achterin staat toch niet alles op punt bij Bayern, want Benfica-spits Darwin Nunez kon al te makkelijk de 4-2 op het bord zetten. Vijf minuten voor tijd maakte Lewandowski nog zijn hattrick vol. Een nieuwe demonstratie van de Pool. Kan hij dit jaar voor het eerst de Gouden Bal binnenhalen?

Dynamo Kiev - FC Barcelona 0-1

Met drie punten uit drie wedstrijden nam Barça de slechtste start in jaren op het kampioenenbal. Ook in Oekraïne hadden de Catalanen het niet onder de markt. Memphis Depay had Barcelona al na een paar minuten op voorsprong kunnen zetten, maar nadien kwam Dynamo Kiev aan meer en meer kansen. Shaparenko liet de openingstreffer tot twee keer toe liggen.

Het kostte bloed, zweet en tranen voor Barcelona om aan kansen te komen, maar twintig minuten voor tijd was het dan toch prijs. Ansu Fati knalde de openingstreffer onhoudbaar in het dak van het doel, Barcelona haalde opgelucht adem. De Catalanen schuiven op naar de tweede plaats in groep E en hebben alles weer in eigen handen.

Groep F

Atalanta - Manchester United 2-2

Wisselvalligheid troef bij Manchester United, ook dit seizoen weer. Coach Ole Gunnar Solskjær stond de voorbije weken al met één been op straat, maar de 0-3-overwinning op het veld van Tottenham hield hem (voorlopig) nog aan het roer in Manchester.

Op het veld van het immer aanvallende Atalanta keek United na twaalf minuten al tegen een achterstand aan. Josip Ilicic bracht de Noord-Italianen op voorsprong, maar wie anders dan Cristiano Ronaldo bracht Manchester United net voor rust langszij. Echt verdiend was die gelijkmaker niet, want Atalanta was veruit de gevaarlijkste ploeg. Duván Zapata, de beste man op het veld, glipte op het uur door de buitenspelval en zette de Italianen op 2-1.

In de blessuretijd was het toch weer Cristiano Ronaldo die Manchester United van de nederlaag behoedde. Met een prachtige volley zette hij de bordjes opnieuw gelijk.

Villarreal – Young Boys 2-0

Bij Villarreal zat coach Unai Emery misschien wel voor het laatst op de bank. Volgens Engelse media zou de Spanjaard op het punt staan om te tekenen bij Newcastle United. De spelers van Villarreal gunden hun coach een mooi afscheid. Na een dik half uur zette Etienne Capoué de Europa League-winnaars op voorsprong, helemaal op het einde verdubbelde Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) de score.

In groep F is alles nog mogelijk. Villarreal en Manchester United staan samen aan de leiding met zeven punten, Atalanta heeft twee punten minder en Young Boys staat laatste met drie punten.

Groep G

Vfl Wolfsburg – RB Salzburg 2-1

Van de vier Belgen bij Wolfsburg stonden alleen Aster Vranckx en Koen Casteels in de basis. Sebastiaan Bornauw moest geblesseerd verstek geven voor de thuiswedstrijd tegen Salzburg. De Duitsers kwamen bij hun eerste kans op voorsprong via Ridle Baku, maar op het halfuur maakte Maximilian Wöber via een vrije trap gelijk. Na een uur spelen was het ex-Anderlecht-spits Lukas Nmecha die Wolfsburg toch weer op voorsprong bracht. Met een onhoudbare knal in het dak van het doel gaf hij de Salzburg-doelman geen verhaal. Kort na het doelpunt mocht Dodi Lukebakio invallen bij de thuisploeg. Aster Vranckx werd acht minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Dankzij de overwinning tegen Salzburg komt Wolfsburg op een virtuele tweede plaats in groep G. Salzburg blijft leider met zeven punten, dinsdagavond nemen Sevilla (derde met drie punten) en Lille (vierde met twee punten) het nog tegen elkaar op.

Sevilla – Lille OSC 1-2

Bij Lille loopt niet alles van een leien dakje dit seizoen. De Noord-Fransen konden nog maar twee punten verzamelen in de Champions League en bengelen in de competitie in de middenmoot. Lille komt moeilijk tot scoren, al voert ex-Gent-spits Jonathan David wel de topschuttersstand aan. Op het veld van Sevilla stond Lille voor een aartsmoeilijke opdracht, maar kort na rust kwamen ze wel op een 1-2-voorsprong. Jonathan David had in de eerste helft al een penalty gescoord, naamgenoot Jonathan Ikoné maakte de 1-2. In het slotkwartier moest onze jonge landgenoot Amadou Onana de stuntzege als invaller nog helpen binnenslepen.

Ook in groep G is nog niets beslist. Salzburg staat alleen op kop met zeven punten, Lille en Wolfsburg volgen op vijf punten en Sevilla staat verrassend laatste met drie punten.

Groep H

Malmö FF – Chelsea FC 0-1

Chelsea moet het sinds de heenwedstrijd tegen Malmö zonder Romelu Lukaku stellen. Onze landgenoot raakte geblesseerd aan de enkel in die wedstrijd en zal half november pas terug fit zijn. Het houdt The Blues niet tegen om de ruime overwinningen aan elkaar te knopen. Op het veld van Malmö vond Chelsea iets moeilijker de weg naar het doel. Op het uur was het de Nederlandse Marokkaan Hakim Ziyech die het enige doelpunt van de avond op het bord zette. Helemaal op het einde miste de wederoptredende Christian Pulisic nog dé kans om de score te verdubbelen.

Chelsea komt samen met Juventus aan de leiding van groep H, Malmö blijft troosteloos laatste. Dinsdagavond kan Juventus de kwalificatie veiligstellen tegen Zenit Sint-Petersburg.

Juventus – Zenit Sint-Petersburg 4-2

In de competitie draait het helemaal vierkant voor Juventus, maar in de Champions League lieten ze nog geen steken vallen. In eigen huis tegen Zenit startte de Oude Dame verschroeiend, vooral Paulo Dybala zorgde voor gevaar. Na tien minuten zette de Argentijn al de 1-0 op het bord. Een owngoal van Bonucci zorgde even voor paniek bij Juventus, maar na de rust konden Dybala, Chiesa en Morata de kwalificatie voor de knock-outfase veiligstellen. Opvallend: Dybala trapte zijn strafschop eerst naast, maar mocht het opnieuw proberen omdat twee Zenit-spelers te vroeg in het strafschopgebied liepen. Helemaal op het einde kon Azmoun nog milderen tot 4-2.

In groep H lijken de eerste twee plaatsen al vast te liggen. Juventus is geplaatst met 12 punten, Chelsea telt negen punten en Zenit drie punten. Malmö blijft troosteloos laatste zonder punten.