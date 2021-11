Winst voor Emma Meesseman en Kim Mestdagh in Euroleague, Kangoeroes Mechelen verliest in EuroCup

In de Euroleague Women was er winst voor Emma Meesseman en Kim Mestdagh. In de EuroCup Women ging Kangoeroes Mechelen onderuit in het Spaanse Valencia.

Emma Meesseman leidde met 9 punten, 6 rebounds en 6 assists Ekaterinburg in het Hongaarse KSZ Szeksard mee naar een 67-82 overwinning. Voor de Russische ploeg in poule A meteen vijfde opeenvolgende overwinning in de Euroleague. Ook Kim Mestdagh mocht juichen in de Euroleague. In poule B won Mestdagh (6 punten, 1 rebound en 1 assist) met het Italiaanse Schio met 64-60 van het Turkse Fenerbache Istanbul. Schio telt 2 op 5.

In de EuroCup Women leed Kangoeroes Mechelen, na een 29-31 bonusje halfweg, een 67-42 nederlaag in het Spaanse Valencia. Laure Resimont tekende voor 14 punten, de Servische Ivana Katanic voor 10 punten, 6 rebounds en 3 assists en Becky Massey voor 12 rebounds. Billie Massey kwam niet in actie. De Maneblussers tellen in poule I 1 op 4. Vermits de top 2 geplaatst is, heeft het team van coach Arvid Diels nog kans op kwalificatie. Winst in de thuismatch tegen het Spaanse Ensino en/of op de slotspeeldag in Namur Capitale is dan wel aan de orde.