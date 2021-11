Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil dat we vanaf 2027 geen nieuwe wagens op diesel, benzine of met een hybride motor meer kunnen inschrijven. — © MARC HERREMANS

Brussel/Glasgow

De Vlaamse regering heeft nog drie dagen om een akkoord te vinden over haar klimaatambities. Dinsdag vond een derde overleg plaats over extra maatregelen waarmee Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zaterdag naar de klimaattop in Glasgow wil trekken.