Elise Mertens teleurgesteld na 2-1 verlies in Billie Jean King Cup: “Het was een zware dag”

“Het was een zware dag vandaag, om eerlijk te zijn”, zei een teleurgestelde Elise Mertens (WTA 18) dinsdagavond in Praag nadat België met 2-1 had verloren van Australië. De 25-jarige Hamontse slaagde er niet in de verwachtingen waar te maken. Ze verloor verrassend met 3-6, 7-6 en 6-0 van Storm Sanders (WTA 131).

“De nederlaag in het enkelspel was mentaal moeilijk. Ik probeerde mijn gedachten op orde te krijgen voor het dubbelspel om toch nog een punt te halen voor België”, vertelde ze op een persconferentie. “En ik denk dat we goed gespeeld hebben. We probeerden agressief te zijn en de feeling zat goed. Ik had nog energie voor het dubbelspel, ook al was het mijn vierde wedstrijd in twee dagen. Het was geweldig om voor de eerste keer met Greet (Minnen, nvdr.) te spelen en tegen een ervaren duo.”

© BELGA

België heeft het lot niet meer in eigen handen en moet wachten op het resultaat van de wedstrijd tussen Australië en Wit-Rusland op donderdag om te weten of een plaats in de halve finales erin zit. “Het is natuurlijk jammer dat we onze twee enkelspelen verloren hebben, maar aan de andere kant zijn we dankzij dit gewonnen dubbelspel nog steeds in de running”, ging Mertens verder. “De komende twee dagen worden lastig, want we weten niet of we vrijdag aan de bak moeten of niet. Maar zo is het nu eenmaal. We hebben alles gegeven voor ons land. Maandag wonnen we, dinsdag niet. We zullen zien. Australië is sterk. Als ze spelen zoals vandaag, maken ze een goede kans om zich te kwalificeren. Maar donderdag is een andere dag. En in sport is alles mogelijk.”

© BELGA

Van Herck houdt hoop: “Als Wit-Rusland met 2-1 wint, maken we goede kans”

Coach Johan Van Herck was teleurgesteld na het verlies tegen Australië. Hij vond het moeilijk nu al te zeggen waar de fouten lagen. Zeker nu de Belgen het lot niet meer in eigen handen hebben en moeten wachten op het resultaat van donderdag.

LEES OOK. Finale Billie Jean King Cup: België behoudt waterkans ondanks pijnlijke nederlaag tegen Australië

“Voor mij is het nog te vroeg om een verklaring te vinden, om te weten waarom we niet het resultaat konden behalen waarop we hoopten”, vertelde hij op een persconferentie. “Ik kom net van het veld na drie wedstrijden met de meiden. Tussen de twee enkelspelen en het dubbelspel hadden we maar een half uur om te zien hoe Elise hersteld was van haar enkelspel en welk team we moesten opgeven voor het dubbelspel. Ik zal alles bespreken met Greet en Elise. Ik heb de wedstrijden gezien en heb mijn mening, maar ik wil geen oordeel vellen voordat ik alle gegevens heb. De speelsters zullen me vertellen wat ze voelden op het veld.”

© BELGA

“Het was duidelijk niet het scenario waarop we hadden gehoopt”, ging de Antwerpenaar verder. “Nu moeten we afwachten wat er donderdag gebeurt. Na de winst in het dubbelspel deden we alles alsof we vrijdag de halve finale zouden spelen, maar nu hebben we ons lot niet meer in eigen handen. Als Wit-Rusland met 2-1 wint, maken we nog een goede kans. Ik ben trots op de manier waarop beide speelsters het dubbelspel aanvatten. Woensdag is een vrije dag. Mijn speelsters hebben veel gegeven. Je kunt het hen niet kwalijk nemen. We zijn hier sinds afgelopen donderdag en ze hebben hun best gedaan. Donderdag gaan we trainen en in de namiddag weten we meer.”