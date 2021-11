Genk

Het online verhuurplatform voor bouwmachines Bullswap slaat haar vleugels uit en voert een kapitaalsverhoging door van 1,4 miljoen euro. De Genkse start-up telt na 3 jaar meer dan 6.400 klanten verspreid over de Benelux. Het doel van Bullswap is om op langere termijn in te zetten op bedrijven in heel Europa.