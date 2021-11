Hamse ‘Magie in het bos’ trekt 21.000 wandelaars. — © TV Limburg

Ham

‘Magie in ‘t bos’ is een avondwandeling van 2 kilometer aan het Wasseven. Het bos is verlicht met kaarsjes, lampjes, klank en lichtspelen. Een aantal mysterieuze figuren en een vuurshow verrassen de deelnemers.