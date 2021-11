Lommel

Een vrouw uit Lommel heeft vandaag een dodelijke val gemaakt van een rots in de Ardennen. Ze is de schoonzus van Kevin Janssen, de jongen met een beperking die eerder dit jaar slachtoffer was van zinloos geweld. Tijdens een wandeling in de provincie Luxemburg, maakte ze een val van dertig meter in een ravijn en overleed ze ter plaatse. Volgens de hulpdiensten is ze uitgegleden.