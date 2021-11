Greta Thunberg heeft boodschap voor politici in Glasgow: “Je mag die klimaatcrisis in je reet steken!”

Greta Thunberg vindt de Klimaatconferentie, die nog tot en met 12 november in Glasgow plaatsvindt, bullshit. Dat heeft ze duidelijk laten merken in het Festival Park terwijl ze met honderden anderen protesteerde tegen de politici die momenteel samenzitten. “Ze ondernemen geen actie en lullen maar wat”, liet ze weten. “Wij willen geen blablabla meer, wij willen geen uitbuiting meer, wij willen niks van whatever ze daarbinnen ook aan het doen zijn.”