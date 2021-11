Historisch: Belgische bokser al zeker van medaille op WK

Victor Schelstraete (24) heeft nationale boksgeschiedenis geschreven. Op het WK voor amateurs in Belgrado is hij al zeker van een bronzen medaille. Het amateurboksen is de olympische discipline, die in vergelijking tot het klassieke boksen minder rondes telt en waarin het erom gaat punten te scoren en niet zozeer de ander tegen het canvas te meppen.

Schelstraete is niet enkel de eerste Belg die een medaille pakt, nooit eerder won een Belg ook drie wedstrijden op rij op een WK. De Gentenaar kwam na een verloren eerste ronde tegen de jonge Brit Tudsbury op overtuigende wijze terug in ronde twee en drie.

Donderdag bokst hij om een plaats in de finale en dus mogelijk zilver of goud, tegen de Braziliaan Kena Machado. Schelstraete: “Ik ben er trots op dat ik de eerste Belg ben, maar ik blijf hongerig.” Hubert Firens, bondscoach van de Vlaamse Boksliga: “Victor staat nu al in de galerij van de grote Belgische boksers. Waar het zal eindigen? We gaan samen voor goud. Simpel.” (rl)