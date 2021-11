Dimitri Van den Bergh verrassend vroeg uitgeschakeld in Players Championship 28 darts, Mike De Decker beste Belg

Met een plaats bij de laatste zestien is Mike De Decker de beste landgenoot geworden op het Players Championship 28 dartstoernooi, dat plaatsvond in het Engelse Barnsley. Voor Dimitri ‘Dancing Dimi’ Van den Bergh eindigde het toernooi verrassend in de eerste ronde.

De 26-jarige Mike De Decker, die met een 73e plaats op de PDC-ranglijst nog een aantal goede resultaten nodig heeft om zijn PDC-tourkaart te behouden, zette achtereenvolgens de Duitser Florian Hempel (PDC/85) met 6-5 en de Engelsman Michael Smith (PDC-10) met 6-3 aan de kant. In de derde ronde boekte De Decker een 6-5 overwinning tegen de Schot William Borland. Voor een plaats in de kwartfinale moest hij echter met 6-2 het onderspit delven voor de Duitser Gabriel Clemens (PDC-22).

© ISOPIX

Kim Huybrechts (PDC-33) was in de eerste ronde met 6-1 te sterk voor de Schot Gary Anderson (PDC-6), de tweevoudige wereldkampioen. In de tweede ronde kreeg de 35-jarige Antwerpenaar een 6-1 nederlaag aangesmeerd van de Engelsman Peter Jacques (PDC-89).

Voor zowel Dimitri Van den Bergh (PDC-5) als Geert de Vos (PDC-109) werd de eerste ronde meteen het eindstation. ‘The Dreammaker’, zondag nog verliezend finalist in de World Series of Darts Finals, ging met 6-4 cijfers onderuit tegen de Engelsman Bradley Brooks (PDC-79). De Vos moest met 6-1 het onderspit delven voor de Engelsman Nathan Aspinall (PDC-9).

De overwinning ging naar Chris Dobey (PDC-29) die in een Engels duel met 8-6 te sterk was voor Ryan Searle (PSC-25). Voor Dobey is het zijn tweede Players Championship-titel van het seizoen.

Uitslagen

Eerste ronde: Bradley Brooks (Eng/79) - Dimitri Van den Bergh (Bel/5) 6-4, Nathan Aspinall (Eng/9) - Geert De Vos (Bel/109) 6-1, Mike De Decker (Bel/73) - Florian Hempel (Dui/85) 6-5; Kim Huybrechts (Bel/33) - Gary Anderson (Sch/6) 6-1.

Tweede ronde: Peter Jacques(Eng/89) - Kim Huybrechts (Bel/33) 6-1; Mike De Decker (Bel/73) - Michael Smith (Eng/10) 6-3.

Derde Ronde: Mike De Decker (Bel/73) - William Borland (Sch/66) 6-5.

Achtste finale: Gabriel Clemens (Dui/22) - Mike De Decker (Bel/73) 6-2

Finale: Chris Dobey (Eng/29) - Ryan Searle (Eng/25) 8-6