Hogeschool Hennalux schrapt alle feestelijke activiteiten na fatale studentendoop

Hennalux, de hogeschool Namen-Luik-Luxemburg, schrapt alle feestelijke en folkloristische activiteiten op al hun campussen. Dat gebeurt nadat één van hun studenten in de nacht van zaterdag op zondag stierf tijdens een studentendoop in Sart-Custinne, een dorpje in de gemeente Gedinne. De hogeschool laat ook weten dat er een luister- en steunpunt komt voor de studenten.