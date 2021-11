Clement en Mignolet hebben geen schrik voor City: “We zijn hier niet op schoolreis”

Philippe Clement: “Op de toppen van onze tenen”

Eerst het medisch bulletin: Brandon Mechele is de enige bij Club Brugge die onzeker is voor de partij in het Etihad Stadium. De verdediger bleef met zijn studs in het kunstgras van STVV steken en probeert woensdagavond nog eens mee te trainen. Club staat er nog steeds mooi voor in groep A: het heeft vier punten voorsprong op RB Leipzig, dat PSG ontvangt zonder Messi. Hoe moeilijk de opdracht in tegen City ook wordt: speeldag 4 kan een sleutelmoment worden. “We zijn hier dan ook niet op schoolreis”, aldus Clement. “Uiteraard komen we voor punten, maar we moeten ook realistisch zijn: voor deze campagne hadden velen onder jullie gedacht dat we nul punten zouden halen. De vorige match tegen Manchester City hebben we verloren: dat is logisch. Maar woensdag gaan we iets proberen doen dat niet normaal is”, aldus Clement.

Cruciale vierde speeldag

Club kán stunten op verplaatsing. In Madrid ging het twee jaar geleden een punt halen, maanden later haalde het ei zo na een draw in het Parc des Princes. “Als we willen stunten, zullen de spelers op de toppen van hun tenen moeten lopen”, meent Clement. “We gaan er volledig voor en ik kijk er heel hard naar uit. We willen de ervaring tegen Manchester City vooral een pak beter maken dan twee weken geleden.” Want zelfs een machine als Manchester City durft al eens te sputteren. KDB en co verloren twee keer op rij, en volgend weekend staat de derby tegen Manchester United op het programma. “Of ik het anders ga aanpakken nu? Dat ga je morgen zien”, aldus Clement. “Maar dat is the main issue niet. Je kunt fantastische plannen bedenken en formaties uittekenen, maar we moeten het allemaal samen op het veld doen. Met lef aan de bal en door de juiste ruimtes te vinden.”

Clement had ook gehoord dat Guardiola de match tegen Club Brugge belangrijker noemt dan die tegen United, maar de Brugse coach laat zich daarmee niet in de luren leggen. “Een coach liegt niet, dat weten jullie toch? (grijnst) “Dat Pep deze match belangrijker noemt dan derby tegen United: dat geloof ik best. Want zij willen de eerste plaats in de poule halen. Ze kunnen tegen ons geen puntenverlies permitteren. Die vierde speeldag in de Champions League: de belangen worden groot. Dat is overal zo.”

Simon Mignolet: “Zo lang mogelijk de nul houden”

Wedstrijden op Manchester City: Simon Mignolet weet waarover hij praat. Met Liverpool en ook Sunderland ging de Rode Duivel vaak op bezoek in het Etihad Stadium. “Welke herinneringen ik hier heb? Goede en minder goede”, aldus Mignolet. “Ik heb hier een aantal matchen gewonnen met Liverpool, maar ook verloren. Dat is logisch: het is een plaats waar veel toppers gespeeld worden.”

De doelman is niet in Manchester om herinneringen op te halen: woensdagavond wil hij een resultaat neerzetten. Hoe moeilijk dat ook wordt. “Die matchen in de Premier League: dat is het verleden. Morgen willen we hier een mooie herinnering overhouden aan ons bezoek. Wat een mooie herinnering is? We zijn Club Brugge, natuurlijk zal niet gemakkelijk zijn. Maar we willen altijd punten halen in de Champions League. Tot nu toe is dat aardig gelukt in deze groep. Woensdag zal het alweer niet makkelijk zijn, maar we moeten er wel in geloven.”

Mignolet weet alvast waar de sleutel ligt: geen vroeg doelpunt slikken. Want dan gaan de sluizen misschien open, net als tijdens de heenwedstrijd. “We moeten proberen zo lang mogelijk de nul te houden. Dat lukte aardig tijdens de eerste 25 minuten van de eerste match”, aldus Mignolet. “In de laatste 20 minuten van de match hebben we toen onze kansen gehad: ook dat moeten we meenemen.” Meer nog: de druk ligt volledig bij Manchester, zegt Mignolet. Want zij moeten uitvechten met PSG wie straks met de groepswinst gaat lopen. “Zij moeten winnen, wij moeten de nul houden. Als dat lang lukt, dan moet er ruimte komen om een goaltje te maken”, knikt hij. “We zullen het iets langer gesloten moeten houden dan tijdens de heenwedstrijd.”