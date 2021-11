Ruim derde minder auto’s ingeschreven in oktober

Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders blijft de levering van nieuwe auto’s bemoeilijken. Dat weerspiegelt zich ook weer in de inschrijvingen van nieuwe voertuigen in de maand oktober.

In België werden in oktober ruim 25.000 nieuwe personenwagens ingeschreven, zo blijkt dinsdag uit gegevens van de FOD Mobiliteit en sectororganisatie Febiac. Het gaat om een daling met meer dan 35 procent in vergelijking met oktober 2020.

Tijdens de eerste tien maanden van het jaar kwamen de nieuwe inschrijvingen van personenwagens (338.612) ruim 9 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar ook 2020 was al sterk verstoord door de lockdowns wegens de coronapandemie. In vergelijking met het ‘normale’ jaar 2019 gaat het over de eerste tien maanden om een daling met bijna 30 procent.