Vrijdag neemt MMA-vechter Gokhan Saricam (30) uit Heusden-Zolder het in de 3Arena in Dublin op tegen de Brit Charlie “Kung Fu Panda” Milner. Het is zijn eerste kamp na zijn opgemerkte zege van een jaar geleden tegen Joffie Houlton. “Ik ben een prijzenvechter, ik doe dat voor mijn gezin.”