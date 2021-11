Volgens Robbe Papen van Out of Use willen ze op een ludieke manier aantonen dat afgedankte elektronica nog veel waarde heeft. — © Zahra Boufker

Beringen

Zondag doet het Beringse bedrijf Out of Use, een milieubedrijf gespecialiseerd in hergebruik en recyclage van materialen, een gooi naar het wereldrecord ‘domino met laptops’.