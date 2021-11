Waarom krijgt Ashimeru geen schorsing voor ultieme handsbal? “Tiental gelijkaardige gevallen in de voorbije twee seizoenen”

Een vreemde beslissing van het Bondsparket? Dinsdag raakte bekend dat Anderlecht-speler Majeed Ashimeru geen enkele wedstrijd zal missen voor zijn rode kaart tegen OH Leuven. “Maar we passen gewoon het reglement toe”, lichtte bondsprocureur Ebe Verhaegen toe.

Majeed Ashimeru verhinderde in de 98ste minuut van de wedstrijd tegen OH Leuven dat Alexis De Sart nog de winning goal kon scoren. Met zijn rechterhand hield de Ghanees de bal uit doel, waarna hij uiteraard rood kreeg en OH Leuven een penalty mocht nemen. Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge bracht redding en zo werd hij samen met Ashimeru de held van de avond.

LEES OOK. Anderlecht-speler Ashimeru komt weg zonder schorsing na ultieme handsbal en rode kaart

Nu blijkt dat Ashimeru geen wedstrijd zal missen door zijn rode kaart, heerst er in de Belgische voetbalwereld veel ongeloof. “Maar we passen gewoon het reglement toe”, verklaarde Verhaegen. “In de voorbije twee seizoenen hadden we al een tiental gelijkaardige gevallen.”

Bondsprocureur Ebe Verhaegen. — © IF

Regels zijn regels en dus behoorde een strengere straf voor de Ghanese middenvelder van Anderlecht niet tot de opties. “De indicatieve tabel voorziet voor dit soort fouten een schorsingsvoorstel van één wedstrijd en een geldboete. De speler heeft geen disciplinair verleden bij de KBVB en bovendien gaat het hier niet om een zeer zware fout. Daarom stelde het Bondsparket een voorwaardelijke schorsing voor.”

Vorige week was er nog veel te doen over de niet-schorsing van Antwerp-verdediger Björn Engels na zijn rode kaart tegen Club Brugge. “Een gelijkaardig geval, waarop we dezelfde regels hebben toegepast”, aldus de bondsprocureur. “Vorig seizoen werden onder meer in de dossiers van Jérémy Gelin van Antwerp, Carlos Cuesta van Genk en Matt Miazga van Anderlecht dezelfde schikkingsvoorstellen gedaan.”