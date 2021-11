Real-coach Ancelotti heeft raad voor Hazard: “Eden moet in zichzelf blijven geloven”

Eden Hazard gaat gebukt onder zijn vele blessures sinds zijn aankomst bij Real Madrid in de zomer van 2019. Coach Carlo Ancelotti heeft, in aanloop naar het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk op woensdag, verklaard dat de Rode Duivel “moet blijven geloven” in zichzelf.

“Hij traint goed, maar wat hem overkomt, komt vaak voor bij spelers die niet op het veld staan. Hij moet erin blijven geloven. Mariano had nog geen minuut gespeeld voor het duel met Elche, en daar speelde hij fantastisch. Dat moeten Hazard en de andere spelers die niet geselecteerd worden ook kunnen”, aldus Ancelotti.

De kapitein van de Rode Duivels speelde 364 minuten in de eerste negen wedstrijden van het seizoen. Maar hij krijgt steeds minder speelminuten. Ter vergelijking: Hazard speelde sinds oktober maar 44 minuten in vijf wedstrijden voor de Spaanse grootmacht.

Een overwinning tegen Shakhtar zou ervoor zorgen dat Real, momenteel tweede in groep D met 6 punten, een stap dichter bij zijn”eerste doel van het seizoen” komt: een plaats bij de laatste 16. “Het is een heel belangrijke wedstrijd, om eerlijk te zijn. Als we verliezen, betekent dat bijna dat we de twee resterende wedstrijden (tegen Sheriff en Inter Milaan) moeten winnen. Maar in dit soort wedstrijden laat het team het mentaal nooit afweten”, stelde Ancelotti de pers gerust.