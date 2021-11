Koepelorganisatie Mobia twijfelt aan haalbaarheid verbod op verkoop niet-elektrische wagens vanaf 2027

De Vlaamse regering onderhandelt sinds eind vorige week over de extra klimaatmaatregelen waarmee ze minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) naar de VN-klimaattop in Glasgow wil sturen. Volgens verschillende kranten heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) een plan op tafel gelegd om de verkoop van nieuwe auto’s op fossiele brandstoffen, ook hybrides, aan banden te leggen vanaf 2027. Vanaf 2030 zou er ook een verbod op de verkoop van dergelijke tweedehandswagens volgen.

Mobiliteitsfederaties Febiac, Renta en Traxio, sinds begin dit jaar verenigd in de koepelorganisatie Mobia, “steunen elk initiatief ter bevordering van CO2-gunstigere mobiliteit”, klinkt het in een reactie. Maar aan de plannen van de minister is nog werk, vindt de koepelorganisatie. Mobia somt een hele resem kanttekeningen op, te beginnen met de timing. Die wordt voor heel wat autogebruikers allicht “moeilijk haalbaar”, vreest de organisatie.

Timing

Daarnaast creëert het plan zoals het nu voorligt “onduidelijkheid en onzekerheid voor zowel bedrijven als particulieren”, zegt Mobia. Het voorstel geldt namelijk alleen voor Vlaanderen en stemt ook niet overeen met de agenda van de Europese Unie, die pas in 2035 wil overgaan tot een verbod op de verkoop van wagens met CO2-uitstoot. De organisatie vraagt om die timing te volgen.

Ook het prijskaartje is onzeker, stipt de koepelorganisatie aan. Dat de prijzen van elektrische voertuigen tegen 2025 in lijn zullen liggen met die van auto’s met een verbrandingsmotor, klopt namelijk niet helemaal. “Voor bepaalde voertuigsegmenten klopt dit in functie van het gebruikersprofiel, maar niemand kan dit garanderen voor iedere automobilist, in elke situatie”. Voor particulieren zonder bedrijfswagen zal de extra investering op een of andere manier opgevangen moeten worden, klinkt het.

Tweedehandsmarkt

Mobia stelt zich ook vragen bij de beschikbaarheid van elektrische wagens. In 2027 wordt dit mogelijk al een probleem, maar voor de tweedehandsmarkt in 2030 is dat volgens de organisatie zeker het geval. “Er zijn, en zullen tegen 2030, te weinig elektrische wagens ingeschreven zijn om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag van de occasiemarkt in 2030”, klinkt het stellig. “Bovendien zal de occasiemarkt volledig ontwricht worden en zullen wagens met een verbrandingsmotor enorm in waarde verliezen, waardoor de maatschappelijke impact enorm zal zijn, vooral op de minder vermogenden.”

Tot slot vormt ook de laadinfrastructuur mogelijk een probleem, niet alleen op vlak van beschikbaarheid. Ook de capaciteit van de elektriciteitsnetten en de elektriciteitstarieven zijn nog een vraagteken, waarschuwt Mobia.

De Vlaamse regering vergadert morgen/woensdag opnieuw over de klimaatplannen. Eerder was al sprake van een renovatieplicht voor wie een energieverslindende woning aankoopt.