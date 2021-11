Salah Abdelsam getuigt vol zelfbeklag: “Zelfs dieren worden zo niet behandeld”

Salah Abdeslam heeft vandaag getuigt op het proces over de aanslagen in Parijs. Na een periode als paranoïde gedetineerde, gedraagt hij zich nu beter. Cipiers hebben het zelfs over een “respectvolle en innemende gevangene”. Vol zelfbeklag getuigde de hoofdverdachte van de aanslagen van Parijs en ook Brussel over zijn gevangenisregime.

Salah Abdeslam is de enige overlevende van het commando van terreurgroep IS dat 130 dodelijke slachtoffers en honderden gewonden eiste. Hij riskeert levenslang voor de terroristische misdaden waarvan hij beschuldigd wordt. Maar over hun religieuze overtuiging en radicalisering zal het speciale hof van assisen de veertien aanwezige beschuldigden de komende dagen niet ondervragen. Die aspecten komen pas in januari aan bod, in maart wordt hun psychologische en psychiatrische evaluatie besproken.

Dinsdag werd Abdeslam door de voorzitter van het hof, Jean-Louis Périès, en verschillende advocaten aan de tand gevoeld. Na de vragen over zijn leven voor de aanslagen, kwam zijn hechtenis aan bod. In de gevangenis krijgt hij bezoek van zijn zus, moeder en tante. Hij staat op goede voet met het penitentiair personeel. “Het is hallo en tot ziens. Maar dat wil niet zeggen dat ik gesloten ben. Als men met mij praat, praat ik”, benadrukte Abdeslam tegenover voorzitter Périès.

Verschillende detentieverslagen werden aangehaald. In 2016 en 2017 wordt hij afgeschilderd als een “paranoïde” gevangene, hij zou ervan overtuigd geweest zijn dat iemand hem wilde vergiftigen. Hij wilde met niemand praten. Abdeslam wenste daar echter niet over te spreken.

Sinds 2019 is zijn verblijf in de gevangenis zonder incidenten verlopen. Hij staat bekend als “respectvol en innemend”. Hij weigerde psychologische hulp, omdat hij dat naar eigen zeggen niet nodig had.

Camerabewaking

Zijn advocaat, Olivia Ronen, stelde hem vragen over zijn hechtenis in de gevangenis van Fleury-Mérogis, nabij Parijs, waar hij 22 uur per dag in de cel doorbrengt. ‘s Ochtends en ‘s middags sport hij of wandelt hij op de ommuurde binnenplaats. “Mijn cel is negen vierkante meter groot, er zijn twee bewakingscamera’s”, vertelde Abdeslam. Volgens meester Ronen is Abdeslam de eerste gevangene die door twee bewakingscamera’s in de gaten wordt gehouden.

Hoewel hij leek te beseffen dat het cameratoezicht als doel heeft zelfdoding te voorkomen, wenste hij het de andere gevangenen naar eigen zeggen niet toe. “24 uur op 24 uur leven met camera’s op je gericht... Ik heb het met moeite doorstaan, dankzij mijn Heer, maar misschien zullen anderen het niet volhouden”, getuigde Abdeslam. Hij meende zelfs dat het gevangenen juist tot wanhoopsdaden zou kunnen drijven. “Zelfs dieren worden zo niet behandeld”, besloot hij.

Voorzitter Périès, wees Abdeslam erop dat zijn medegevangenen in Fleury-Mérogis de cel delen met een andere gevangene, soms zelfs met twee anderen en dat zij niet beschikken over een aparte cel om in hun eentje te sporten. Een van de magistraten vroeg hem nog of hij sinds zijn arrestatie al een verzoek tot vrijlating had ingediend. Dat is niet het geval. Waarom? “Omdat ik me moeilijk kan voorstellen dat jullie me zouden laten gaan”, antwoordde Abdeslam.

Na Abdeslam is het de beurt aan zijn jeugdvriend Mohamed Abrini, de “man met het hoedje” die verdacht wordt van de aanslagen in Brussel in maart 2016.

