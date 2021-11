“Dag begint droog, maar namiddag kans op regen”

Woensdag begint de dag overal in Limburg nog droog. Tegen het middaguur komt er vanuit het zuiden een regenzone opzetten.

Het wordt afwachten in welke mate deze regenzone zich namiddag over onze provincie zal weten uit te breiden. Het zuidoosten maakt het meeste kans op urenlange regenval en bijgevolg erg magere temperaturen. Hoe meer naar het noordwesten hoe groter de kans dat men nipt buiten bereik van de regenzone blijft. Daar kan het dan ook enkele graden zachter worden. Maar met maxima beneden 10°C kunnen we sowieso van een frisse dag spreken.

In de loop van de avond verplaatst de regenzone zich richting het oosten en wordt het bijgevolg weer overal droog. De timing hangt af van hoever de regenzone naar het noordwesten zal weten door te dringen.

De zwakke wind draait in de loop van de dag van oost over noord naar west.

De nacht naar donderdag verloopt droog en fris. De temperatuur zakt opnieuw beneden 5°C en regionaal kan het laag boven het aardoppervlak weer tot lichte vorst komen.

Bekijk hier het weer voor de komende dagen.