Glimberen vieren 10-jarig bestaan

In 2011 begon het met een gek idee om met negen onervaren wielertoeristen de Mont Ventoux te beklimmen. Een fikse voorbereiding, met de camionette tot aan de voet van de reus van de Provence, tot op de top fietsen, afdalen en met de camionette terug naar het goedkoopste verblijf in omstreken. "Nu kunnen wij er nog steeds hartelijk om lachen", klinkt het bij de groep. "Ondertussen zijn wij uitgegroeid tot een hechte vriendengroep van bijna 30 leden."In oktober vierden de Glimberen met 24 man hun 10-jarig bestaan in Mallorca. "Ook deze reis was fietsen het middel en niet het doel", klinkt het. "Er werden weer wat bergen beklommen, voor sommigen een ware calvarietocht. Er was ook tijd voor ontspanning, de Middellandse Zee op met een catamaran, een plonsje doen en genieten van het uitzicht, heerlijk."De reis naar Mallorca was ook al de tiende buitenlandse reis. Zo reisden de Glimberen in het verleden al naar de Provence, de Alpen, de Vogezen, de Jura, Calpe, Het Zwarte Woud en de Elzas. Alleen tijdens het coronajaar 2020 bleven ook de Glimberen in hun kot. "Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de volgende buitenlandse reis al gestart. Bij de start van de club was het zoeken naar een naam. Bergberen was een optie, maar toch een beetje te hoog gegrepen. Dan maar Glimberen om onze eerste en meest trouwste sponsor Glimservice. een plezier te doen. No mountain too high."