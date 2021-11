Haalt Newcastle coach van Villarreal weg? ‘Club wil Unai Emery voor het weekend presenteren’

Dinsdag zit Emery nog op de bank in Spanje als zijn ploeg BSC Young Boys ontvangt in de Champions League. Daarna zou het echte losweken kunnen beginnen. Newcastle is naar verluidt bereid om de 6 miljoen pond (ruim 7 miljoen euro) neer te tellen als afkoopsom voor de manager, die afgelopen seizoen de Europa League won met de Spaanse subtopper ten koste van Manchester United.

Naar verluidt ligt er een driejarig contract klaar voor Emery, die woensdag vijftig jaar wordt, waarbij hij ruim 8 miljoen euro per jaar gaat verdienen. Hij volgt als hij zijn krabbel zet Steve Bruce op, die kort nadat een Saudisch consortium de club overnam op straat werd gezet.

© AFP

Emery geldt in de voetballerij inmiddels als Mister Europa League. Naast afgelopen seizoen won hij de tweede beker van Europa ook drie keer op een rij met Sevilla (2014-2016). Zijn eerste periode in Engeland zorgde echter voor een unicum, toen verloor hij de finale met Arsenal. Verder was hij trainer van Valencia, Spartak Moskou en Paris Saint-Germain. Met de Fransen werd hij eenmaal kampioen.

Newcastle United staat momenteel negentiende in de Premier League. Zaterdag kan Emery voor het eerst op de bank zitten op bezoek bij Brighton & Hove Albion FC.