Anderlecht-speler Ashimeru komt weg zonder schorsing na ultieme handsbal en rode kaart

Anderlecht en OH Leuven zorgden zondag voor een dolle slotfase. Paars-wit kwam in de blessuretijd langszij, maar kreeg in minuut 98 nog een penalty tegen nadat Ashimeru met zijn hand redding bracht op het schot van Leuven-speler De Sart. Nadat Van Crombrugge de penalty pakte was de doelman samen met Ashimeru de held van de avond. Nu oordeelt het Bondsparket dat de uitsluiting van één minuut voldoende was.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor Amir Murillo is het Bondsparket een pak strenger: vier wedstrijden waarvan één met uitstel. Murillo kreeg twintig minuten voor tijd rood nadat hij een elleboogstoot uitdeelde aan OHL-verdediger Dewaest. Anderlecht kan nog in beroep gaan tegen het voorstel.