De Croo speecht op klimaattop in Glasgow: “Nu is het tijd voor actie”

“Klimaatverandering is aangekomen en het is aangekomen met wraak”, zo begon onze premier Alexander De Croo (Open VLD) dinsdag zijn speech op de klimaattop van Glasgow. Daar sprak hij regeringsleiders, beroemdheden, journalisten en andere genodigden toe over de huidige klimaatcrisis.

“De vuurstormen die door onze bossen razen. De hittegolven die onze gewassen doden en onze drinkwatervoorraden verdampen. De overstromingen in onze dorpen.” De Croo verwees naar de 41 doden die er in ons land vielen tijdens de overstromingen afgelopen juli. “Andere landen en andere continenten betaalden al een veel hogere prijs, maar voor ons was dat iets ver weg. Iets op tv. Nu niet meer.”

De Croo sprak ook over het rapport van het International Panel on Climate Change. Dat rapport toont volgens hem slechts één conclusie. “We moeten de CO2-uitstoot snel en op grote schaal terugdringen om de doelstelling van anderhalve graad binnen bereik te brengen. Er is echt geen tijd te verliezen. We liggen achter op schema en moeten het tempo opvoeren.”

Hoe wil België dat doen? Door een van de grotere producenten van offshore-windenergie te blijven en de capaciteit tegen het einde van het decennium te verdrievoudigen. “Dat zal de elektriciteitsbehoefte dekken van elk huishouden in mijn land”, zei De Croo.

Daarnaast verkondigde de premier ook dat het de bedoeling is om de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering met zestig procent te verhogen. En zal België 200 miljoen euro extra bijdragen aan de strijd tegen ontbossing.

Hij wees ook op de beloftes die de Europese Unie is aangegaan. Met de Green Deal wil de EU klimaatneutraal zijn tegen 2050 en tegen 2030 de uitstoot al verminderen met minstens 55 procent.

“Wij nemen het voortouw, maar wij zijn niet de enigen die die verantwoordelijkheid moeten dragen. De andere grote economieën moeten dringend gelijkwaardige actie ondernemen. Sluit u aan bij de ambities van Europa”, zei De Croo. “Anders komen we niet terug op het spoor van wat we in Parijs hebben afgesproken.”

Hij roept iedereen op om zijn steentje bij te dragen. “Er is genoeg tijd geweest voor lange toespraken en hoogdravende ambities, nu is het tijd voor actie, te beginnen met vandaag. Dit is niet zomaar een top die we routinematig bijwonen. We zijn hier uit pure noodzaak en urgentie. Het is nu alle hens aan dek.”

