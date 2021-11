'Nieuwsgierige Lotje' komt tot leven op Methodeschool Ondersteboven

De juf vertelde het verhaal over 'Nieuwsgierige Lotje', waarna de kleuters zich afvroegen of heksen echt bestaan. "Eerlijk als we zijn, vertelden we dat in het boek alles echt lijkt, maar dat het een fantasie is", klinkt het bij de juf. "Een kleuter zei dat zijn mama zich ook graag als heks verkleedt. Dat bracht ons op een idee. We luisteren "echt" naar onze kinderen, terwijl ze vertellen over de talenten van hun ouders."De week startte en al snel stond de knutselheks voor de deur. Zij kwam samen met de kleuters schilderen op dakpannen. Op dinsdag kwamen alle kleuters en juf in pyjama naar school, want de slaapheks kwam op bezoek. "Na een leuk yogalesje vielen we allemaal in slaap", vertelt de juf. "Donderdag kwamen er maar liefst drie kookheksen op bezoek, er was zelfs een oma meegekomen. De kleuters hadden verschillende groenten bij, zodat we twee soorten soep konden maken."De laatste dag kwamen iedereen verkleed naar school, want het werd een echt feest dankzij de muziekheksen. "Er was zelfs een papa-heks bij", klinkt het. "Hij speelde op zijn trompet terwijl de mama-heks uit volle borst zong. Zowel de kleuters, ouders, grootouders en juf hebben deze week genoten. Als je aan onze kleuters vraagt ken je het boek 'Nieuwsgierige Lotje'? Zullen ze je het in geuren en kleuren vertellen."