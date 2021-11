Salah Abdeslam getuigt op proces in Parijs: “Ik was een rustig, aardig iemand”

In het proces van de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs, breekt vandaag een nieuwe fase aan: de veertien aanwezige beschuldigden komen aan het woord. Salah Abdeslam is eerst aan de beurt. Voor het speciale hof van assisen beantwoordt hij vragen over zijn jeugd, zijn opleiding en zijn leven voor de aanslagen.

Salah Abdeslam is de enige overlevende van het commando van terreurgroep IS dat 130 dodelijke slachtoffers en honderden gewonden eiste. Hij riskeert levenslang voor de terroristische misdaden waarvan hij beschuldigd wordt. Sinds het begin van het proces op 8 september stelt de Franse Marokkaan van 32 jaar uit Sint-Jans-Molenbeek zich voor als “strijder van IS”. Hij doorbrak zo zijn nagenoeg volledige stilzwijgen dat hij had volgehouden sinds zijn arrestatie in april 2016, na een klopjacht van vier maanden.

LEES OOK. Salah Abdeslam schokt opnieuw de rechtszaal: “Als we moslims gedood hebben, was dat per ongeluk. We wilden enkel ongelovigen treffen”

Maar over hun religieuze overtuiging en radicalisering zal het speciale hof van assisen de veertien aanwezige beschuldigden de komende dagen niet ondervragen. Die aspecten komen pas in januari aan bod, in maart wordt hun psychologische en psychiatrische evaluatie besproken. Vandaag werd Abdeslam door de voorzitter van het hof, Jean-Louis Périès, en verschillende advocaten aan de tand gevoeld over zijn leven voor de aanslagen, en later ook over zijn leven in de gevangenis.

Eenvoudige kindertijd

Abdeslam beschreef zichzelf als een man van Marokkaanse origine, van Franse nationaliteit en geboren in België. Zijn ouders emigreerden eerst naar Frankrijk, voor ze naar België verhuisden. “Mijn kindertijd was heel eenvoudig. Ik was een rustig, aardig iemand. Ik gehoorzaamde mijn ouders”, herinnerde hij zich. Hij was naar eigen zeggen een goede leerling, geliefd bij zijn leerkrachten. Na de middelbare school ging hij in hetzelfde bedrijf als zijn vader aan de slag als elektromecanicien.

Taxichauffeur

Later werkte hij als taxichauffeur, maar hij werd ontslagen na zijn eerste gevangenisstraf. In 2011 werd Abdeslam veroordeeld voor poging tot inbraak. Daarop volgden een paar veroordelingen voor verkeersmisdrijven. “Ik hou van snelheid”, reageerde Abdeslam voor het hof. Na de aanslagen werd van 2015, werd nog een feit aan zijn strafblad toegevoegd, namelijk poging tot moord tijdens zijn arrestatie in België in 2016. Omdat Abdeslam zich niet wenste uit te spreken over zijn liefdesleven, ging de voorzitter over naar zijn leven in de gevangenis.

Na Salah Abdeslam is het dinsdag de beurt aan zijn jeugdvriend Mohamed Abrini, de “man met het hoedje” die verdacht wordt van de aanslagen in Brussel in maart 2016.