Deze regenboogboa is een van de slangen die geadopteerd kunnen worden. Er is wel een cites-vergunning voor nodig. — © NHC

Oudsbergen

In het NHC in Opglabbeek zit een 50-tal slangen waarin geen enkele dierentuin of -park is geïnteresseerd. Daarom kunnen particulieren nu voor het eerste slangen en andere reptielen adopteren. “We gaan uiteraard wel controleren of de mensen voldoende ervaring hebben met deze soorten”, zegt Sil Janssen.