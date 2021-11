Finale Billie Jean King Cup: België balanceert op rand van uitschakeling na pijnlijke nederlaag voor Elise Mertens

Na twee uiterst pijnlijke nederlagen in de enkelspelen - eerst Greet Minnen, dan Elise Mertens - tegen nochtans bescheiden Australiërs balanceert België op de rand van de uitschakeling in de Billie Jean King Cup-finale. Alleen als het dubbelspel gewonnen wordt, houdt België nog een waterkansje op de halve finale, de grote ambitie waarmee we in Praag neerstreken.

De Australische kapitein Alicia Molik verraste met haar keuze voor Daria Gavrilova, een voormalige top20’er die vele jaren van medische miserie achter de rug heeft. Dit jaar draafde ze uitsluitend tijdens de Australische weken begin februari op, alvorens een achillespeesblessure haar velde. Dat gebrek aan ritme toonde zich evenwel niet tijdens de eerste set. Gavrilova ging meteen door de opslag van onze landgenote, een patroon dat zich het volgende halfuur nog zou herhalen.

Het was nummer 70 versus nummer 412, maar dat verschil in ranking was geen correcte weergave van het spelbeeld noch van beider talent. De beste manoeuvres in die aanvangsfase vertrokken veelal vanuit de Australische pols, wat bij 3-1 leidde tot de eerste gebaartjes van wanhoop bij Minnen. Wel geraakte de 24-jarige Antwerpse stilaan warmgedraaid, waardoor ze via een tegenbreak op gelijke hoogte kwam: 3-3 en 4-4. Maar Minnen kon onvoldoende de slordigheden uit haar spel weren, wat Gavrilova op weg naar setwinst zette: 6-4.

Boze blikken

Minnen leek ondanks die tik niet aangeslagen en begon sterker aan haar tweede set. In het vierde game leidde een fraaie forehand naar de eerste break en een 3-1 voorsprong. Minnen stelde ook met enige tevredenheid vast dat Gavrilova steeds meer wilde klappen en boze blikken begon te produceren. Dan ging het snel naar 6-1.

Gavrilova probeerde met een medische timeout het momentum van Minnen te breken. Na een onderbreking van zo’n tien minuten kon de kamp hervatten. Gavrilova had haar linkerdij flink laten omzwachtelen, maar veel hinder leek dat medische euvel haar toch niet te bezorgen. Tot 4-4 bleef de set on serve. Superieur tennis was er in deze zenuwslag zelden te zien, maar de spanning hield het toch boeiend. In de negende game liet Minnen gouden kansen liggen. Haar tegenstander opende met twee dubbele fouten, maar de zoveelste backhandmissers kostten haar de game: 5-4. De Belgische moest dus serveren om in de match te blijven. Dat lukte niet: 6-4. En België op achtervolgen aangewezen.

Elise Mertens

Net als Minnen kreeg Elise Mertens (WTA 19) een onverwachte tegenstander te bekampen. Storm Sanders (WTA 131) verving de zieke Ajla Tomljanovic, die als nummer 43 normaal gezien een stuk meer te bieden heeft dan Sanders. Mertens kende haar opdracht. Een tweede nederlaag in deze interland tegen Australië zou betekenen dat België alleen nog maar mathematische kansen op de halve finale overhield.

Ondanks twee dubbele fouten kon Mertens het openingsspel niet naar zich toehalen, maar vanaf halverwege kreeg de 25-jarige Limburgse controle over de kamp. Na 3-3 werd het in sneltempo 6-3. De grote les: als Sanders de hoeken wordt ingestuurd en moet lopen, krijgt ze het moeilijk. De overmacht uit de eerste set zette zich nadien niet door. De beste Belgische speelster sinds het tijdperk Clijsters/Henin was te wisselvallig en kon onvoldoende rendement puren uit haar opslaggames, waardoor een meer dan verdienstelijke Storm bleef aanklampen tot 6-6. In de daaropvolgende tiebreak werkte Mertens zich nog dieper in de problemen, waardoor een derde set moest beslissen.

In die decider was Mertens nergens. In twee ademtochten stond ze - tevergeefs zoekend naar energie, naar oplossingen en naar houvast - 4-0 achter tegen een superieure Sanders. Wat kon Mertens en bij uitbreiding België nog redden? Niets. Na amper vier games had ze al negen unforced errors verzameld. En dan wachtte alleen nog een verdere en pijnlijke tocht naar 6-0. Resultaat: 3-6, 7-5, 6-0. Tussenstand: 2-0 voor Austalië. En nog slechts een waterkans op de halve finale.