Ruben Bemelmans naar tweede ronde op Challengertoernooi in Eckental

De nummer 219 van de wereld haalde het in de openingsronde in drie sets van de Duitser Tobias Simon (ATP 469): 6-7 (4/6), 6-3 en 7-5 na 1 uur en 54 minuten. In de tweede ronde staat hij tegenover het Australische topreekshoofd Jordan Thompson (ATP 68). Bemelmans komt ook nog in het dubbel in actie. Aan de zijde van de Duitser Daniel Masur neemt hij het op tegen de Duitsers Marvin Möller en Alen Mujakic.

Voor Christopher Heyman (ATP 396) is het toernooi afgelopen. De kwalificatiespeler verloor in de eerste ronde in twee sets (twee keer 6-1 na amper 45 minuten) van de Zwitser Marc-Andrea Hüsler (ATP 186).