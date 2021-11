Bekijk hier de mooiste herfstbeelden van onze lezers, deel 2

OPROEP. Stuur hier uw mooiste herfstfoto’s in en win een wijnpakket

Maak deze herfst een prachtige foto in eigen provincie die de schoonheid van Limburg en/of dat knusse herfstgevoel alle eer aandoet, en stuur ‘m in via bovenstaande link. De allermooiste beelden krijgen elke zaterdag een plek in Goesting, en komen in een online poll voor onze lezers terecht: wie de meeste stemmen verzamelt, wint een wijnpakket.

Dit zijn onze favorieten van deze week. Je vindt deze beelden ook terug in weekendmagazine Goesting op zaterdag 6 november.

Herfstsnoetje

Foto ingestuurd door Christel Geusens uit Bocholt

Japanse herfst

Foto ingestuurd door Ingrid Bortels uit Alken

“Herfst in de Japanse Tuin in Hasselt.”

Paddenstoelenflat

Foto ingestuurd door Rina Voordeckers uit Tessenderlo

Herfstvreugde

Foto ingestuurd door Sabrina Gri uit Oudsbergen

Dochter Ariana speelt met herfstbladeren.

hvdv