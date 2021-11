Senior Army pakt brons op internationaal wandelvoetbaltornooi

De Senior Army van KRC Genk reisde van 19 tot 26 oktober naar Santa Ponsa in Mallorca. De ploeg nam er voor de tweede keer deel aan het grootste internationaal wandelvoetbaltornooi in Europa.

Een stevige delegatie van 16 spelers en 7 supporters vloog op 19 oktober naar Mallorca om er als enige Belgische club ons land te vertegenwoordigen. En die eerste opdracht werd al op de openingsavond van het tornooi tot een goed einde gebracht. Uitgedost als Rode Duivels ging de leden van de Senior Army op de officiële openingsparade al meteen met de prijs voor best verklede groep lopen.Het wandelvoetbaltornooi zelf werd, gezien het laattijdig uitvallen van enkele bepalende spelers, toch nog een succes. Voor het eerst schreef de Senior Army twee ploegen in. Na een geslaagde voorronde botste de ploeg van +60 in de kwartfinale op een te sterke tegenstander uit het Engelse Bolton, de latere finalisten. En het team van de +70 ging zelfs met de beker voor de derde plaats en met de bijbehorende bronzen medailles aan de haal. Zoals altijd maakte de Senior Army ook in Mallorca van voetbal een feest. De extra vakantiedagen werden vlotjes opgevuld met wandelen en winkelen, met enkele mooie uitstappen en -natuurlijk- met enkele gezellige avonden. Voor 2022 is de Senior Army nu al op zoek naar een nieuwe uitdaging elders in Europa.