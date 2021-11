TEJO en Lions Club Hasselt tekenen samenwerkingsconvenant

TEJO (Therapeuten voor Jongeren) biedt in Hasselt en Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan voor jongeren tussen 10 en 20 jaar. De hulpverlening gebeurt onmiddellijk, anoniem en gratis. Het TEJO-huis in Hasselt opende eind april 2021 de deuren op de Oude Luikerbaan 10. Daar verzorgen professionele therapeuten op vrijwillige basis het mentale welzijn van de jongeren. .De TEJO-therapie heeft als hoofddoelstelling jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren, zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.Al meer dan 60 jaar zet Lions Club Hasselt zijn schouders onder heel wat sociale projecten in onze provinciehoofdstad en ver daarbuiten. Zo konden onder meer Tevona, Bethanië, De Berk, Akabe, Kids, TEJO en vele andere projecten en instellingen op de hulp rekenen van Lions Club Haseelt.In 2021 en ook 2022 zetten de 47 leden van Lions Club Hasselt zich met ‘volle goesting’ in voor TEJO Hasselt vzw die tijdens de afgelopen coronaperiode haar nut bewezen heeft en zeker nog verder zal bewijzen. In 2021 werd er een aanzienlijke som gedoneerd om de opstart van TEJO Hasselt te ondersteunen. In 2022 zal er opnieuw een donatie plaatsvinden, maar ook praktische hulp aangeboden worden bij de organisatie van een fundraising event (free podium voor de jeugd & aperitief concert in mei 2022). TEJO & Lions Club Hasselt ondertekenden dan ook een samenwerkingsconvenant dat toelaat om constructief en duurzaam samen te werken in de toekomst.