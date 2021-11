Dokter onthult via TikTok de geheimen voor een fitte penis, maar kun je erectiestoornissen vermijden door voeding?

De Amerikaanse uroloog Joshua Gonzalez is een fenomeen op TikTok, omdat hij in zijn video’s openlijk praat over de gezondheid van de penis. Zo zouden mannen van wit brood en soep uit blik erectiestoornissen kunnen krijgen, iets waar ze geen last van ondervinden als er geregeld avocado’s of donkere chocolade op het menu staan. Klopt het echt dat voeding een impact heeft op de fitheid van het mannelijk lid? We trokken het na bij Piet Hoebeke, uroloog en topchirurg en verbonden aan UZ Gent.