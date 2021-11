100-jarige geestelijke riskeert celstraf voor aanranding 16-jarige

Een 100-jarige geestelijke heeft zich dinsdag voor het Brusselse hof van beroep moeten verantwoorden omdat hij een 16-jarige jongen had aangerand. In eerste aanleg had de man een gevangenisstraf van twaalf maanden gekregen en die wil het parket-generaal nu bevestigd zien. “Het recidivegevaar is aanwezig”, klonk het. “Enkele maanden geleden werd er nog aangifte gedaan van nieuwe feiten.”

De aanranding vond plaats in de kloostergemeenschap Don Bosco in Oud-Heverlee. De 16-jarige jongen was er op retraite om wat rust te vinden na een vechtscheiding tussen zijn ouders. In het klooster ontwikkelde hij een vertrouwensband met pater P.M. maar toen de twee een film bekeken, begon de pater de jongeman aan te raken. De jongen probeerde dat te vermijden, maar werd aangerand, waarna hij op de loop ging.

P.M., die tot op hoge leeftijd speelpleinwerking gaf, werd voor de feiten in april 2018 door de Leuvense correctionele rechtbank veroordeeld tot 12 maanden cel, maar zijn advocaat ging in beroep en pleitte voor een gevangenisstraf met uitstel.

“De feiten worden niet betwist en zijn zeker laakbaar”, klonk het bij de verdediging. “Twee weken na de feiten is hij overgeplaatst naar een andere gemeenschap, waar hij in isolatie leeft. Hij wordt opgevolgd en begeleid door een psychiater, en verlaat zijn kamer enkel om samen met de andere bewoners te bidden en om zijn maaltijd te nuttigen. Het enige contact met de buitenwereld is met de mensen die hem komen verzorgen.”

Volgens het parket-generaal verhindert dat de bejaarde niet om nieuwe feiten te plegen. Zo zou hij een verpleger een oneerbaar voorstel gedaan hebben en tegenover zijn verzorgers steevast schunnige opmerkingen maken. P.M. werd ook in 1998 al een eerste maal veroordeeld voor zedenfeiten.

Het proces wordt op 17 november verdergezet. De verdediging wil dan meer uitleg geven over de maatregelen die momenteel van kracht zijn in het verblijf van de beklaagde.