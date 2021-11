Pep Guardiola maakt zich geen zorgen om “vermoeide” De Bruyne: “Kevin weet dat het beter moet”

LEES OOK. Tijd voor ‘nieuwe namen’ bij Club Brugge: met Vormer en Van der Brempt in Manchester?

Of Pep gaat roteren, wou een Engelse collega weten. Volgend weekend staat namelijk de derby tegen Manchester United op het programma, en dat is in vergelijking met een partij tegen Club Brugge toch een ander kaliber. “Maar de match tegen Brugge is momenteel de belangrijkste”, verraste Guardiola. “In de Premier League hebben we zoveel matchen, in de Champions League zijn er amper zes. En nu nog maar drie, trouwens. We moeten woensdag die uitzonderlijke kans pakken om ons te kwalificeren voor de volgende ronde, want we hebben al verloren tegen PSG.” Guardiola verwacht trouwens niet meteen dat zijn ploeg er morgen opnieuw makkelijk vijf in het mandje legt. “Het wordt een héle andere wedstrijd”, schuddebolde Pep. “Ik ben zeker dat hun trainer van alles zal aanpassen om ons beter te bespelen. Daarom zullen we erg scherp moeten zijn. De komende wedstrijden in Europa zijn beslissend: daarom moeten we deze match serieus aanpakken en niet denken aan wat er twee weken geleden in Brugge is gebeurd.”

“Kevin heeft onze steun”

Natuurlijk kwam Kevin De Bruyne ook aan bod. Vorig weekend werd KDB vroegtijdig gewisseld, en de Rode Duivel kampt ook al even met een mindere vorm. Maakt Pep zich zorgen? “Luister: als je een lange carrière hebt, met miljoenen matchen (sic.), dan heb je hoogtes en laagtes”, haalde Guardiola de schouders op. Of hij tegen Club aantreedt, liet Guardiola niet vallen. De kans bestaat dat KDB een wedstrijd mag uitblazen voor die belangrijke derby. “Kevin heeft onze volledige steun om opnieuw op topniveau te geraken: dat weet hij zelf ook. En niemand beter dan Kevin zelf weet ook dat het beter moet. Daar gaan we samen aan werken. Hij speelt al acht à negen jaar op het hoogste niveau, met telkens maar drie weken vakantie per jaar. Dan raken spelers vermoeid, dat is nu eenmaal logisch. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij snel op het beste niveau terugkeert.”

City zit trouwens niet in de beste periode: in de Caraboa Cup werd verloren van West Ham, afgelopen weekend gingen KDB en co thuis onderuit tegen Crystal Palace. “Maar ik ben helemaal niet ongerust. Meer zelfs: ik vind dat we de laatste tijd een indrukwekkend niveau halen, misschien wel het beste ooit sinds ik hier aangekomen ben”, aldus Guardiola. “Maar in het voetbal kunnen omstandigheden resultaten beïnvloeden: dat hebben we tegen Palace nog gezien. Ik vraag me nog steeds af waarom Laporte rood kreeg. Nogmaals: ik vind dat we sterk bezig zijn. Dat heb ik ook gezegd na onze match in Brugge, waar het defensief bij momenten wel minder was. Het is nu zaak om opnieuw een reeks te beginnen. Hopelijk al tegen Club, al onderschatten we die wedstrijd helemaal niet.”