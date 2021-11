Kata Blanka Vas kiest voor elitecategorie op EK veldrijden

Het Hongaarse multitalent Kata Blanka Vas rijdt volgend weekend het EK veldrijden bij de elite. De 20-jarige zou nochtans bij de beloften kunnen starten maar wil ervaring opdoen in de hoogste categorie. Dat meldt Wielerflits.

Vas won zondag nog de WB-manche in Overijse waar ze de maat nam van Puck Pieterse en Denise Betsema. Daags nadien eindigde ze als derde op de Koppenberg. De Hongaarse is bijgevolg één van de rensters van het moment en favoriete daar waar ze start.

Dat zal volgende week op het EK op de Drentse VAM-berg dus bij de eliterensters zijn. Dat bevestigde Lars Boom, haar coach bij SD Worx, aan Wielerflits. “Dat heef ze zelf beslist”, aldus de Nederlandse coach. “We denken dat het een meerwaarde voor haar is. Zo kan ze meer ervaring opdoen.”

Vas wordt zo een belangrijke concurrente voor de Nederlandse armada met onder meer Ceylin Alvarado, Lucinda Brand en Denise Betsema. De Hongaarse presteerde de voorbije maanden trouwens meer dan uitstekend op diverse kampioenschappen. Zo werd ze vierde op de olympische mountainbikerace in Tokyo, op het WK op de weg bij de elite in Leuven eindigde ze op dezelfde positie. Nu waagt ze dus haar kans op het EK bij de elites in het veld.