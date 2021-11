John van den Brom heeft nooit twijfel gevoeld

John van den Brom heeft deze week nooit twijfel gevoeld en gedacht dat hij aan zijn laatste dagen als trainer van Genk bezig was. Dat zei hij gisterenavond in TVL Sportcafé, waar de felgeplaagde coach te gast was. Van den Brom zit weer wat comfortabeler op zijn stoel. Weg is de crisis, na de ruime zege van Genk tegen Zulte-Waregem. Volgens onze voetbalanalist Stijn Stijnen moet vooral de bestuurskamer van Genk uit het verhaal lessen trekken. "Laat de sportieve mensen in de club hun werk doen", aldus Stijnen.