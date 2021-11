Hampnt-Achel

Een Nederlander heeft zich dinsdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor het illegaal bezit van 408 stuks Cobra 6 vuurwerk. Hij stockeerde het goedje in zijn kruipkelder in Hamont-Achel. “Als er brand was uitgebroken, stond u nu niet voor de rechtbank, maar lag u bij de begrafenisondernemer.”