Queen Elizabeth brengt mooi eerbetoon aan haar overleden echtgenoot prins Philip

De Britse koningin Elizabeth II heeft maandagavond een emotionele toespraak gehouden naar aanleiding van de COP26-conferentie in Glasgow. Ze bracht via video een pakkend eerbetoon aan haar in april overleden echtgenoot prins Philip.

In de toespraak, die vrijdagmiddag werd opgenomen in de white drawing room in Windsor Castle, eerde de 95-jarige monarch de grote passie van haar overleden echtgenoot prins Philip: het milieu. “De impact van het milieu op de menselijke vooruitgang was een onderwerp dat mijn dierbare echtgenoot na aan het hart lag”, zei de koningin. Ze vertelde verder dat ze hoopt dat deze conferentie “een van die zeldzame gelegenheden zal zijn waar iedereen de kans krijgt om boven de politiek van het moment uit te stijgen en echt staatsmanschap te bereiken.”

Tijdens haar speech was de hertog van Edinburgh echter nooit ver weg, want een foto van de man tussen neerdwarrelende bladeren was de hele tijd in beeld. De koningin, die het van haar dokters rustiger aan moet doen en daardoor niet fysiek aanwezig is in Glasgow, droeg als eerbetoon ook een opvallende broche in de vorm van een vlinder. De vorstin kreeg het juweel, rijkelijk versierd met diamanten en robijnen, cadeau toen ze in 1947 trouwde met prins Philip. Het was de eerste keer sinds 2012 dat de broche uit haar juwelenkistje mocht.