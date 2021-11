Beha's krijgen in november tweede leven

Beha's krijgen een tweede leven in de maand november. Zeven Limburgse lingeriewinkels nemen deel aan de actie 'Vrouwen Ondersteunen Vrouwen' van sectorfederatie Fedelin. De nog draagbare beha's die worden ingezameld krijgen een tweede leven via Wereldmissiehulp. De versleten beha's worden gerecycleerd. In ruil krijgen klanten een kortingsbon van 10 euro. Lingerie Curtres in Alken neemt deel aan de actie om zo hun steentje te kunnen bijdragen aan onze maatschappij.