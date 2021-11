Julian Alaphilippe start niet in Ronde van Vlaanderen 2022: “Niet te combineren met Ardennen”

Alaphilippe heeft nochtans een boontje voor het Vlaamse werk. Het goudhaantje van Deceuninck - Quick Step stond de voorbije twee jaar aan de start van de Ronde van Vlaanderen met de ambitie om te winnen. Maar een valpartij in 2020 en een tactisch manoeuvre in 2021 beslisten daar anders over. In 2022 zal hij niet van de partij zijn. “Ook al is het een wedstrijd waar ik enorm van houd maar de combinatie met de Waalse klassiekers is niet haalbaar”, aldus Alaphilippe in het gesprek met RMC. “Het zijn nochtans wedstrijden waar ik van hou en het is mijn bedoeling om ooit terug te keren naar de Ronde van Vlaanderen. Maar niet volgend jaar.”

De Ronde van Vlaanderen wordt volgend jaar op 3 april gereden, de Amstel Gold Race staat al een weekend later op het programma omdat Parijs-Roubaix niet op tien april kan worden georganiseerd als gevolg van de Franse presidentsverkiezingen.