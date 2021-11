Maaseik

Maandagavond is op de Kempenweg een appartementsblok geëvacueerd omdat er een gasgeur hing. De brandweer draaide na de melding de hoofdkraan dicht omdat onduidelijk was waar de geur vandaan kwam. Fluvius kwam ter plaatse en ontdekte dat een gasketel defect was. Deze werd uitgeschakeld. Na controle mochten alle bewoners terug naar binnen. mm