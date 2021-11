Hoezo, klimaatverandering? Toplui trekken met honderden privéjets naar klimaattop in Glasgow

Vliegen heeft een zware klimatologische voetafdruk, maar dat weerhoudt honderden regeringsleiders, beroemdheden en andere superrijken niet om uitgerekend met de privéjet naar de klimaattop in Glasgow te vliegen.

De afgelopen dagen landden honderden privéjets in Glasgow, volgens Britse media inmiddels al zo’n 400. Zondag was het luchtverkeer zelfs zo druk dat sommige vliegtuigen moesten uitwijken naar het nabijgelegen Prestwick om te kunnen landen. Anderen vlogen dan weer naar hoofdstad Edinburgh (op zo’n 80 kilometer van Glasgow) waar de hotels beter zijn, om van daaruit naar Glasgow te pendelen. Al die privéjets stootten volgens de Daily Mail in totaal ongeveer 13.000 ton koolstofdioxide uit. Het gaat onder andere om Amazonbaas Jeff Bezos, prins Albert van Monaco,

Veel passagiers van die privéjets – onder wie de Britse premier Boris Johnson, prins Charles, en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, kwamen van de G20-bijeenkomst in Rome. Maar van carpoolen (‘planepoolen’?) was geen sprake.

De Amerikaanse president Joe Biden landde maandag dan weer in Edinburgh met vier vliegtuigen, de presidentiële helikopter, en een enorme autocolonne waaronder de presidentiële limousine The Beast en tal van SUV’s. Alleen al die vloot zou naar schatting een miljoen kilo koolstof genereren om de top te bereiken.

En de Belgische politici?

Dan doen de Belgische politici het toepasselijk genoeg iets klimaatbewuster: premier Alexander De Croo (Open VLD), die dinsdag de klimaattop zal toespreken, is naar Schotland gevlogen met een lijnvlucht. Vlaams klimaatminister Zuhal Demir (N-VA) zal dat naar verluidt ook doen als ze later deze naar Glasgow trekt.

Haar Waalse tegenhanger Zakia Khattabi (Ecolo) en federaal Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) doen nog beter: de groene excellenties trokken naar Schotland met de trein. Noblesse oblige...