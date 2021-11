Handtas van Chanel op je verlanglijstje? Dan moet je voortaan nog iets langer sparen

Op Purse forum, een platform voor liefhebbers van designerhandtassen, stond vorige week te lezen dat classic flap-handtassen en sommige heruitgaven van Chanel klassiekers vanaf woensdag 3 november meer zullen kosten. Veel fans kunnen hun oren niet geloven, omdat het merk in januari en juli van dit jaar al een prijsverhoging doorvoerde.

Een derde prijsstijging op een jaar tijd is uitzonderlijk. Bovendien komen er veel euro’s bij op het prijskaartje Je betaalt tussen de 8,7 en 12,9 procent extra . Een classic medium flap bag kost vanaf deze week 8.800 dollar (7.584 euro) in plaats van 7.800 dollar (6.722 euro).

Aan dit tempo is het moeilijk te voorspellen hoeveel de prijzen in de nabije toekomst nog zullen stijgen. Chanel is wel nog steeds een van de meest gewilde handtassenmerken ter wereld en het label houdt de voorraad meestal schaars. Deze zaken dragen ertoe bij dat een authentieke handtas van Chanel haar waarde behoudt, zo niet meer waarde krijgt en voor velen dan ook een interessante investering is.