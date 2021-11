CEO van McLaren Racing: “Binnen vijf jaar zijn F1-teams miljarden waard”

Sinds Liberty Media de plak zwaait over de Formule 1 heeft de sport een ware make over ondergaan. Zo is er onder andere echt werk gemaakt van een budgetplafond en van een eerlijkere verdeling van het prijzen geld.

Met deze veranderingen wil de Formule 1 nieuwe investeerders warm maken voor de sport zoals bijvoorbeeld MSP Sports Capital dat eind vorig jaar ongeveer 215 miljoen euro investeerde in McLaren Racing. Vorige maand gonsde het ook van de geruchten dat het Amerikaanse Andretti Autosport het Alfa Romeo F1 team zou willen overnemen en hoewel dat op een sisser is uitgedraaid betekent het toch dat de interesse in de F1 gegroeid is.

Zak Brown vertelt tegenover ‘The Race’ dat hij het waarschijnlijk acht dat F1-teams binnenkort hun voet kunnen zetten naast verschillende andere sporten die miljarden waard zijn.

“Ik denk dat Formule 1-teams zeker miljarden waard kunnen zijn,” zei Brown onlangs. ”Er zijn een heleboel sport franchises zoals bijvoorbeeld NFL, NHL, de Premier League, NBA etc, die miljarden waard zijn.”

“Nu Liberty de sport financieel levensvatbaar en duurzaam heeft gemaakt zien we een snelle groei van landen die F1-races willen organiseren.

“McLaren zal in de niet al te verre toekomst een winstgevend raceteam zijn. Voordat het budgetplafond van kracht werd denk ik niet dat je dat had kunnen zeggen.”

“Het was een sport waar je net zoveel moest uitgeven als de grootste uitgever in de sport, dus de franchise ging meer over wie het zich kon veroorloven om het meest te verliezen en dat is voor veel mensen niet echt een aantrekkelijk franchise model.”

“Dus ik denk dat dit de dingen fundamenteel veranderd heeft.”

Brown weet ook dat het moeilijk is om te vergelijken maar hij vindt het op zijn minst opmerkelijk dat verschillende van de teams uit die andere sporten meer waard blijken te zijn dan F1-teams als Mercedes, Red Bull en McLaren.

“Als je kijkt naar de omvang, de schaal en het belang van de Formule 1 in vergelijking met die andere competities, dan krab je je toch een beetje op je hoofd en vraag je je af waarom sommige van deze teams meer waard zijn dan McLaren, Mercedes en Red Bull?”

“Ik denk dat het antwoord historisch is geweest, omdat de sport financieel gezien geld verslindt, maar nu Liberty die structuur heeft veranderd, denk ik dat dat de reden is waarom je echte sport investeerders ziet komen en investeerders in het algemeen.”

“Ik denk dat we hier over drie, vier, vijf jaar zitten en Formule 1-teams van de hand zien gaan voor meer dan een miljard dollar, ervan uitgaande dat iemand wil verkopen.”

“Het feit dat niemand wil verkopen drijft de prijs op en dat is een geweldige prijs om te betalen.”

(F1journaal.be)