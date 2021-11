Diana Welter en Michiel Jansen van @My Gym. — © MDD

DILSEN-STOKKEM

Aan de Europalaan 157 in Dilsen-Stokkem is zopas een oude meubelfabriek omgevormd tot sportcentrum van @My Gym. Michiel Jansen (25) uit Meeuwen en Diana Welter (39) uit Meeswijk zijn professionele trainers en verwelkomen er graag hun eerste sportievelingen.