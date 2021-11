Onherkenbare Jessica Simpson toont de zware tol van haar alcoholverslaving

De Amerikaanse zangeres en actrice Jessica Simpson (41) heeft de tol van haar alcoholverslaving getoond via Instagram. Het beeld met een onherkenbare versie van de ster dateert van vier jaar geleden. Vandaag is de blondine erbovenop en dankbaar dat ze de drankduivel overwon, zo blijkt uit de emotionele boodschap bij het frappante kiekje.

“Deze persoon in de vroege ochtend van 1 november 2017 is een onherkenbare versie van mezelf”, steekt ze van wal in het uitgebreide bijschrift. “Ik had toen nog zoveel zelfontdekking voor de boeg. Op dit moment wist ik dat ik het licht in mezelf zou terugvinden, mijn innerlijke strijd rond zelfrespect zou winnen en deze wereld helder zou kunnen trotseren.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ze vertelt ook dat ze daarvoor eerst moest stoppen met alcohol drinken. “Mijn geest en hart bleven in dezelfde richting rondcirkelen en ik was uitgeput. Ik wilde pijn voelen, zodat ik die pijn als een ereteken kon dragen. Ik wilde leven zoals een leider leeft en de vicieuze cirkel doorbreken om vooruit te geraken. En om nooit met spijt en wroeging terug te kijken naar bepaalde keuzes die ik maak voor de rest van mijn tijd op deze prachtige wereld”, voegt ze er nog aan toe.

De foto kreeg op een dag tijd meer dan een half miljoen likes en haar bloedeerlijke ontboezeming lokt veel steunbetuigingen uit. Onder meer actrice Diane Keaton zendt de nuchtere Simpson heel veel digitale hartjes om haar een hart onder de riem te steken.